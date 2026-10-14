14.10.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Reformstau/Deutschland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Reformstau/Deutschland:

"2025 war die Botschaft der internationalen Investoren eindeutig. Alles Geld fließt in die USA, in denen wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen und die möglichen Gewinne der Tech-Konzerne die höchsten Renditen versprachen. Deutschland, Frankreich, Asien waren abgehängt. Diese Stimmung hat sich gedreht. Angesichts der unberechenbaren Politik von US-Präsident Donald Trump wollen die Investoren diversifizieren und richten den Blick auf Deutschland. Nur muss die Bundesregierung jetzt bei Bürokratie, Arbeitskosten und Energiepreisen liefern. Der Kanzler hat auf dem Arbeitgebertag gesagt: "Ich will eine große Reform." Insbesondere hat er den Arbeitsminister Schweitzer zur Eile getrieben. Doch wenn Schweitzer nicht liefert, muss Merz selbst Führung zeigen. Er steht im Konflikt mit der SPD und muss die Koalition zusammenhalten. Das ist bekannt. Doch reicht es nicht einmal für eine Rentenreform, dürfte auf dem nächsten Arbeitgebertag in einem Jahr ein anderer Kanzler am Rednerpult stehen."/yyzz/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen