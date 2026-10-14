Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Reformstau/Deutschland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Reformstau/Deutschland:

"2025 war die Botschaft der internationalen Investoren eindeutig. Alles Geld fließt in die USA, in denen wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen und die möglichen Gewinne der Tech-Konzerne die höchsten Renditen versprachen. Deutschland, Frankreich, Asien waren abgehängt. Diese Stimmung hat sich gedreht. Angesichts der unberechenbaren Politik von US-Präsident Donald Trump wollen die Investoren diversifizieren und richten den Blick auf Deutschland. Nur muss die Bundesregierung jetzt bei Bürokratie, Arbeitskosten und Energiepreisen liefern. Der Kanzler hat auf dem Arbeitgebertag gesagt: "Ich will eine große Reform." Insbesondere hat er den Arbeitsminister Schweitzer zur Eile getrieben. Doch wenn Schweitzer nicht liefert, muss Merz selbst Führung zeigen. Er steht im Konflikt mit der SPD und muss die Koalition zusammenhalten. Das ist bekannt. Doch reicht es nicht einmal für eine Rentenreform, dürfte auf dem nächsten Arbeitgebertag in einem Jahr ein anderer Kanzler am Rednerpult stehen."/yyzz/DP/men