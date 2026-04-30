30.04.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Reformvorhaben der Bundesregierung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Reformvorhaben der Bundesregierung:

"Vor zweieinhalb Wochen in der Villa Borsig wollten Merz, Klingbeil und ihre wichtigsten Leute das große Reformpaket zusammenführen. Doch das Wochenende endete im Eklat. Jetzt will die Bundesregierung versuchen, Schritt für Schritt bei den verschiedenen Themen voranzukommen, wie sie offiziell, inoffiziell und mit der Kabinettssitzung auch faktisch angekündigt hat. Die Koalition ist aber nicht nur in einem betrüblichen Gemütszustand, schon strukturell ist dieser Versuch der Parzellierung der Reformvorhaben zum Scheitern verurteilt. Schwarz-Rot droht Schritt für Schritt in die endgültige Reformunfähigkeit zu taumeln."/DP/jha

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