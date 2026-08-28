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28.08.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Rekordsummen/deutsche Start-ups
DÜSSELDORF (dpa-AXF) - "Handelsblatt" zu Rekordsummen/deutsche Start-ups:
Während in der Coronazeit Investoren vor allem auf Wachstum achteten, egal wie teuer dieses erkauft war, bringen die meisten neuen Milliarden-Start-ups wie Quantum Systems, aber auch die KI-Firmen N8N und Parloa ein ganz anderes Fundament mit: volle Auftragsbücher, gute Netzwerke und Kontakte zur etablierten Industrie. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte gibt es aber auch. Sie lautet: Der Markt wird für die allermeisten Gründerinnen und Gründer nicht einfacher, sondern schwieriger. Das Risikokapital verteilt sich auf deutlich weniger Start-ups als in der Coronapandemie. Wer nicht die KI- oder Rüstungswelle reitet, hat es schwer, überhaupt Wagniskapital bei Investoren einzusammeln. (...) Die Rekordsumme für deutsche Start-ups ist ein Erfolg. Aber er verdeutlicht auch den Herdentrieb, dem Investoren gern erliegen./yyzz/DP/mis
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