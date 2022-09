Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Rentner/Entlastungspaket

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Rentner/Entlastungspaket:

"Nun also doch: In ihrem neuen Entlastungspaket berücksichtigt die Ampelkoalition auch die mehr als 20 Millionen Rentenempfänger in Deutschland, die in den ersten beiden Paketen nicht bedacht wurden. 300 Euro Energiepreispauschale gibt es nun. Rund sechs Milliarden Euro wird das kosten, knapp ein Zehntel des 65-Milliarden-Euro-Pakets ist also für die Senioren reserviert. Dabei konnten sich die gerade erst über die höchste Rentenerhöhung seit Jahrzehnten freuen. Die demografische Unwucht der Regierungspolitik wird so nicht korrigiert, sondern noch verschärft. Natürlich gibt es Rentner mit wenig Geld, die gezielte Unterstützung verdienen. Aber mit der Gießkanne Geld über alle Ruheständler auszugießen, ist keine nachhaltige Politik. Verdienstvoller wäre es, zusätzliche Belastungen zu vermeiden, die Senioren durch ausufernde Pflegekosten oder steigende Mieten entstehen. Dass die Koalition jetzt stattdessen doch die Energiepreispauschale nachholt, ist vor allem eins: ein Kniefall vor der Methusalem-Republik."/yyzz/DP/ngu