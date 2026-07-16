Pressestimme: 'Handelsblatt' zu schwächelnder Wirtschaft in China

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu schwächelnder Wirtschaft in China:

"Das von der Staatsführung gerne gepflegte Bild der erfolgreichen Tech-Supermacht bekommt Risse. Lange war in China von einem Wachstum der zwei Geschwindigkeiten die Rede: Schnelle Zuwächse in Zukunftsbranchen wie bei Batterien oder in der Robotik und eine langsamere Entwicklung in traditionellen Industriezweigen. Doch die Wahrheit ist: Viele der einst so wichtigen Sektoren wie die Baubranche, sie wachsen nicht langsamer, sie schrumpfen."/yyzz/DP/men