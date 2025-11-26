|
26.11.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Senkung der Ticketsteuer/Luftfahrt
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Senkung der Ticketsteuer/Luftfahrt:
"Eine Branche kämpft jahrelang für Entlastung - und als sie endlich kommt, fällt der Jubel erstaunlich verhalten aus. Hat die Luftverkehrsbranche ihr Ziel aus den Augen verloren? Nach langem Ringen wird die Ticketabgabe gesenkt. Doch die Reaktion: höfliches 'Danke' - und sofort neue Forderungen. Von einem großen Signal ist die Rede, von einem 'ersten, richtigen Schritt'. Mehr passiert nicht: Weder gibt es spürbar mehr Flüge, noch fallen die Ticketpreise. Offenbar wird die angekündigte Steuererleichterung vor allem in den Büchern der Unternehmen landen."/yyzz/DP/stw
