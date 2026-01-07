07.01.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Siemens/Tech-Messe CES

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Siemens/Tech-Messe CES:

"Das Jahr hat schon einmal gut begonnen für Siemens-Chef Roland Busch. Auf der Tech-Messe CES durfte er am Dienstag auf großer Bühne gemeinsam mit Nvidia-CEO Jensen Huang zur Eröffnung eine Keynote halten. Anerkennung aus der Technologieszene tut gut in diesen unsicheren Zeiten. In der deutschen Öffentlichkeit werden Position und Potenzial des Münchener Konzerns eher unterschätzt. (.) Auch wenn manche nicht so recht wissen, was Siemens außer ICE-Zügen noch so macht: Das Traditionsunternehmen ist neben SAP, der Deutschen Telekom und Infineon einer der wenigen Tech-Konzerne in Deutschland von Weltrang. Um das Potenzial auszuspielen und dauerhaft in der Champions League mit Nvidia und Co. mitzuhalten, muss sich Siemens in diesem Jahr aber noch weiter bewähren. Es gibt auch unter Investoren noch Skepsis über die neue "One Tech Company"-Strategie. (.) CEO Roland Busch muss seinen Kurs noch verständlicher erklären und die Strategie weiter schärfen."/yyzz/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen