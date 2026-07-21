21.07.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Spahn-Nachfolge

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Spahn-Nachfolge:

"In Wahrheit wird hinter den Kulissen längst nicht allein über das Hier und Jetzt nachgedacht. Es geht um eine neue Zeit - und genau das setzt den CDU-Vorsitzenden wie den CSU-Chef unter Druck. Mit Spahn ist ein Schwergewicht abgetreten, das Merz hätte gefährlich werden können. Sein Nachfolger wird - ganz gleich, ob Mann oder Frau - schwerlich kurzfristig in den Kreis möglicher Kanzlerkandidaten aufsteigen. Doch kann die Antwort auf die F-Frage die K-Frage von einem Triell auf ein Duell verengen. Und das würde lauten: Merz oder Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. So lässt sich erklären, dass Alexander Dobrindt gehandelt wird. Er wäre der erste Unionsfraktionschef, den die CSU stellt und der nicht aus einem der CDU-Landesverbände stammt."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen