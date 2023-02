Pressestimme: 'Handelsblatt' zu SPD-Forderung nach Steuererhöhungen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu SPD-Forderung nach Steuererhöhungen:

"Wie in einer Dauerschleife fordern die SPD-Vorsitzende Saskia Esken und ihr Generalsekretär Kevin Kühnert mehr Steuern für höhere Einkommen - und obendrauf eine Vermögenssteuer. Der Steuer-Evergreen der Parteilinken soll nach dieser Logik wohl bei den anstehenden Landtagswahlen in Bremen, Hessen und Bayern helfen. Doch schon der gesunde Menschenverstand sagt: Höhere Steuern bedeuten am Ende weniger SPD in den Parlamenten. Saftige Steuererhöhungen sind einfach der falsche Weg in einer Zeit, in der die Bundesbank von einer Winterrezession ausgeht. Bürger und Wirtschaft müssen, wenn schon nicht entlastet, dann wenigstens nicht weiter belastet werden."/zz/DP/nas