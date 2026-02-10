10.02.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu SPD-Vorschlag/Gesundheitsabgabe

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu SPD-Vorschlag/Gesundheitsabgabe:

"Der Begriff One-Trick Pony bezeichnet metaphorisch Personen, die nur eine Fähigkeit beherrschen. Womit wir bei der SPD wären. Die SPD ist im Moment das One-Trick Pony der deutschen Politik. Für alle Probleme dieser Welt bietet die Partei die immer gleiche Lösung an: Vermögende müssen stärker herangezogen werden. Mehr Geld für Bildung? Finanziert die SPD durch höhere Steuern für Supererben. Die Schieflage des Rentensystems? Löst die SPD durch höhere Rentenbeiträge für Gutverdiener. Die Kostenexplosion im Gesundheitswesen? Beseitigt die SPD durch höhere Gesundheitsbeiträge für Gutverdiener. Und, so hat es die SPD nun auf ihrer Vorstandsklausur beschlossen, indem sie sich eine "Gesundheitsabgabe" aus Kapital- und Mieterträgen ausgedacht hat. Dass die SPD bei der Erstellung ihres Grundsatzprogramms verteilungspolitische Debatten führen will, ist ihr gutes Recht. (.) Das Problem ist, dass die SPD mit keinen anderen Ideen aufwarten kann, wie der Sozialstaat zukunftsfest gemacht werden kann."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark. Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen