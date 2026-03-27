27.03.2026 05:35:39

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Spritpreisen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Spritpreisen:

"Umso erstaunlicher ist es, dass weder Reiche noch das Bundeskartellamt offensiv über Entflechtungsmöglichkeiten sprechen. Dabei ist die Idee keineswegs radikal. Schon Ludwig Erhard wollte in den 1950er-Jahren die Zerschlagung marktbeherrschender Konzerne ermöglichen, er scheiterte jedoch am politischen Widerstand. International ist dieses Instrument längst etabliert: In den USA wurde bereits 1911 der Ölkonzern von John D. Rockefeller zerschlagen. Unter Präsident Franklin D. Roosevelt wurde das Kartellrecht weiter geschärft, ohne dass die Industrie bis heute daran zugrunde ging. Die Lehre daraus: Es fehlt nicht an Werkzeugen, sondern am politischen Willen, sie einzusetzen. Ob das neue Gesetz mehr ist als ein Placebo, hängt daher weniger vom Bundestagsbeschluss ab als von der Entschlossenheit der Bundesregierung und vom Verhalten der Mineralölkonzerne selbst."/DP/jha

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