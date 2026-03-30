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30.03.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu steigenden Spritpreisen
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu steigenden Spritpreisen:
"Hinter den netten Begriffen Spritpreisdeckel und Tankrabatt verbergen sich direkte Eingriffe in die Preisbildung für Kraftstoffe, im ersten Fall durch einen anpassbaren Höchstpreis, im zweiten Fall durch gesenkte Steuern. Beides wäre ähnlich fatal. Preise, gerade hohe, mag kaum jemand gern. Aber sie sind der zentrale Mechanismus für die Funktion der Weltwirtschaft. Sie bilden sich aus Angebot und Nachfrage und spiegeln damit Knappheiten wider. Und das ist doch gerade jetzt so relevant. Wirtschaftsministerin Reiche versucht gerade zwar fleißig, ihre eigene Aussage wieder einzufangen, Deutschland drohe der Kraftstoff auszugehen. Sollten sich Reiche und ihre Kabinettskollegen aber dazu entschließen, Preiseingriffe auf den Weg zu bringen, wäre dieses Szenario bedeutend wahrscheinlicher. Verhindern lässt sich das, wenn Autofahrer, die das können, weniger Auto fahren und damit ihren Spritverbrauch einschränken."/yyzz/DP/he
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