Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Steuerreformplänen der Union
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Steuerreformplänen der Union:
"Was hat die Union nicht schon alles versprochen? Vor der Wahl versprach sie, keine neuen Schulden zu machen. Nach der Wahl folgte das größte Schuldenprogramm, das das Land je gesehen hat. Dann versprach die Union, viele Fantastilliarden beim Bürgergeld einzusparen. Eingespart wurde am Ende kein Cent. Nun verspricht die Union eine große Steuerreform. Am Ende wird das Gleiche herauskommen wie bei den anderen Versprechen: ein Wortbruch. Und das liegt nicht am Koalitionspartner. Sondern ganz allein an der Union selbst."/yyzz/DP/men
