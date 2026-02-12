12.02.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Streikaufruf bei der Lufthansa

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Streikaufruf bei der Lufthansa:

"Unverschämt, unverständlich - anders lässt sich das Vorgehen der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nicht mehr beschreiben. Mit dem aktuellen Streikaufruf bei der Lufthansa am Donnerstag haben die Arbeitnehmervertreter der Cockpitbesatzungen auch das letzte Stückchen Akzeptanz verspielt, das sie noch besaßen. Der Grund für den Ausstand mag tarifrechtlich sauber sein. Für Sozialleistungen darf in Deutschland grundsätzlich gestreikt werden. Doch jenseits der knapp 5000 betroffenen Flugzeugführer ist der Ausstand nicht mehr zu erklären. Die Piloten der Kernmarke Lufthansa und von Lufthansa Cargo zählen zu der am besten bezahlten Berufsgruppe im gesamten Lufthansa-Konzern. Auch deren Renten sind üppig. Die ihnen zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel sollten ausreichen, mit etwas privater Vorsorge ihren aktuellen Lebensstandard auch im Ruhestand zu sichern. Wenn die Gewerkschaft das Gegenteil behauptet, ist das lächerlich."/DP/jha

