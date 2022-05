Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Subventionen für die Autoindustrie

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Subventionen für die Autoindustrie:

"Erfreulich robust zeigt sich Deutschlands Schlüsselbranche in dem aktuellen Krisenmix aus Pandemie und Krieg, aus fehlenden Halbleitern und steigenden Rohstoffpreisen. Sie kann mit diesen Unsicherheiten mittlerweile gut leben - denn die Nachfrage nach Autos ist weiter hoch. Die Unternehmen streichen ihre günstigeren Einstiegsmodelle und erhöhen für den Rest die Preise. Das Auto wird zum Luxusgut, und die hohen Gewinne geben den Konzernchefs recht. Umso erstaunlicher ist die Haltung der Politik. Die reagiert immer noch, als stünde die Autoindustrie kurz vor dem Abgrund, gewährt Hilfen und Kaufprämien, als gelte es, den nächsten Crash in Deutschlands Schlüsselbranche abzuwenden. (...) Es ist an der Zeit, das Verhältnis zwischen Politik und Autoindustrie neu zu definieren. Der Staat ist nicht die Vollkaskoversicherung für fehlende Halbleiter oder den schleppenden Verkauf von Elektroautos. Wer wie BMW, Volkswagen oder Mercedes so gut verdient, der sollte seine Probleme selbst lösen können."/DP/jha