Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Teslas Abschied vom Autogeschäft

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Teslas Abschied vom Autogeschäft:

"Die Verkaufszahlen waren schon lange nicht mehr gut. Jetzt stellt Elon Musk die Produktion der Modellreihen S und X ein. Stattdessen sollen im kalifornischen Werk Fremont "Optimus"-Roboter gebaut werden. Es ist eine historische Entscheidung. Das Model S war das erste Großvolumenmodell Teslas. Die Luxuslimousine half entscheidend mit, aus dem Start-up den wertvollsten Autokonzern der Welt zu machen. Tesla soll ein KI-Konzern werden, und das lässt sich Musk einiges kosten. Ganze 20 Milliarden Dollar will Tesla in diesem Jahr investieren. Der US-Konzern kann es sich leisten, verfügt über 44 Milliarden Dollar an Bargeld . Aber selbst für ein hochprofitables Unternehmen wie Tesla ist das eine fast nicht zu gewinnende Wette."/DP/jha