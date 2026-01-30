30.01.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Teslas Abschied vom Autogeschäft

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Teslas Abschied vom Autogeschäft:

"Die Verkaufszahlen waren schon lange nicht mehr gut. Jetzt stellt Elon Musk die Produktion der Modellreihen S und X ein. Stattdessen sollen im kalifornischen Werk Fremont "Optimus"-Roboter gebaut werden. Es ist eine historische Entscheidung. Das Model S war das erste Großvolumenmodell Teslas. Die Luxuslimousine half entscheidend mit, aus dem Start-up den wertvollsten Autokonzern der Welt zu machen. Tesla soll ein KI-Konzern werden, und das lässt sich Musk einiges kosten. Ganze 20 Milliarden Dollar will Tesla in diesem Jahr investieren. Der US-Konzern kann es sich leisten, verfügt über 44 Milliarden Dollar an Bargeld. Aber selbst für ein hochprofitables Unternehmen wie Tesla ist das eine fast nicht zu gewinnende Wette."/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

