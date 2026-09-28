|
28.09.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Treffen Trump/Xi
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Treffen Trump/Xi:
"Beim Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Washington waren die Rollen klar verteilt: Xi gab den Ton an und geht gestärkt aus dem Treffen hervor. US-Präsident Donald Trump hat sich und die USA kleiner gemacht. Etwa 44 Stunden war Xi in der amerikanischen Hauptstadt. Die meiste Zeit davon verbrachte er in einem nicht enden wollenden Strom an Ehrerbietungen durch Trump. (...) Dabei haben die Staatschefs einige dringende und ernste Themen zu besprechen, für die es deutlich mehr Zeit gebraucht hätte: China unterstützt Iran im Krieg gegen die USA und hilft damit indirekt, amerikanische Soldaten anzugreifen und zu töten. China weitet seine Präsenz im Südchinesischen Meer aus und verschiebt damit die Machtverhältnisse in der Region zulasten der USA. Zudem rüstet China seit Jahren massiv sein Militär auf. Doch der US-Präsident scheint sich mit diesen komplexen Details im Verhältnis zu China nicht beschäftigen zu wollen./yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.