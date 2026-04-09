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09.04.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Trump
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Trump:
"Umso mehr sind die Verbündeten der USA gefragt, Trump Grenzen aufzuzeigen. Sie müssen die kommenden zwei Wochen dazu nutzen, dem Präsidenten klarzumachen, dass unabgestimmte, völkerrechtswidrige Angriffe weiteren Widerstand zur Folge haben würden. So weit wie möglich die Nutzung der US-Basis in Ramstein zu blockieren, wäre naheliegend. Auch Sanktionen gegen die USA sollte die Europäische Union nicht ausschließen. Natürlich ist das nicht ohne Risiko. Wenn Trump die Nato auseinanderbrechen lässt oder seine Truppen aus Europa abzieht, schwächt das die Sicherheit Europas. Aber darauf, dass Trump Europa vor einem Angriff Russlands schützen würde, sollte ohnehin niemand mehr bauen."/yyzz/DP/men
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