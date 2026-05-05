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05.05.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Trump/Soldaten
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Trump/Soldaten:
"Es empfiehlt sich durchaus etwas Gelassenheit angesichts der neuen Wutreden aus dem Weißen Haus. Wirklich treffen könnten die USA Deutschland dort, wo die Bundeswehr und viele andere Nato-Armeen ohne den größten Alliierten noch ziemlich blank dastehen - bei Satellitenaufklärung oder Führungsfähigkeiten beispielsweise. Solange die Kooperation hier nicht aufgekündigt wird, gilt: Der Abzug von 5000 oder mehr US-Soldaten schadet sicher den Gemeinden, wo sie bisher ihr Geld ausgeben. Militärisch ist er aber kein Grund zur Beunruhigung."/DP/jha
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