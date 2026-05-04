04.05.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Trumps Zoll-Androhung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Trumps Zoll-Androhung:

"Trumps neue Zölle gehören in die Kategorie Absurdistan. Der Präsident wirft den Europäern vor, den vereinbarten Handelsdeal nicht umzusetzen. Es war aber Trump selbst, der diesen Deal mit im Nachhinein verhängten Zöllen für null und nichtig erklärt hatte. Es war eine Reaktion auf den Obersten Gerichtshof, der einen Teil der ursprünglichen Zölle des Präsidenten für illegal erklärt hatte. Es steht viel auf dem Spiel. Denn es geht nicht nur um die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Der Clash zwischen Trump und Merz, der einmal so stolz auf seinen guten Draht zum Präsidenten war, ist für Europa von höchster Relevanz und Brisanz. (.) Vielleicht bedarf es einmal mehr der Überzeugungskraft des britischen Königs, der dem US-Präsidenten klarmachen könnte, worum es eigentlich geht. Es geht um nichts weniger als die aufklärerische Erkenntnis, dass am Ende alle von gemeinsamen Regeln und einem zivilisierten Prozess in der Außenpolitik profitieren - auch der vermeintlich Stärkere."/yyzz/DP/he

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