Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Umbau Autoindustrie/Rüstungsproduktion

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Umbau Autoindustrie /Rüstungsproduktion:

"Nicht jede Autofabrik lässt sich beliebig zur Rüstungsschmiede umbauen. Beide Industrien müssen mühsam Schnittstellen suchen, an denen ihre Kompetenzen überhaupt zusammenpassen. Vor allem aber zeigt die Debatte, wie groß die Krise der Autoindustrie inzwischen ist. Für die Rüstungskonzerne ist das attraktiv. Sie bekommen günstige Hallen, Infrastruktur und qualifizierte Fachkräfte. Für die Autobauer geht es dagegen vor allem um Schadensbegrenzung. Sie wollen Werke auslasten, Standorte stabilisieren und Kündigungen vermeiden. Das mag einzelne Jobs retten. Die Autoindustrie rettet es nicht."/DP/jha