29.10.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Vertragsverlängerung von Bosch-Chef Hartung
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Vertragsverlängerung von Bosch-Chef Hartung:
"Das Geschäftsmodell von Bosch, alleinstehende Technologie in hoher Qualität und Stückzahl zu bauen, funktioniert zumindest am teuren Standort Deutschland nicht mehr. Aus Bosch wird in den nächsten Jahren ein internationaler Konzern mit deutschen Wurzeln, aber die werden deutlich schwächer. Den ganz großen Einschnitt beim Personal hat Hartung lange vor sich hergeschoben. Die eigene Vertragsverlängerung ist nicht dadurch gerechtfertigt, dass er jetzt die Grausamkeiten begeht, die keinem Unternehmenslenker Spaß machen./yyzz/DP/he
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
