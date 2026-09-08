08.09.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Wahl in Sachsen-Anhalt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Wahl in Sachsen-Anhalt:

"Kanzlerdämmerung - auch das ein allzu großes Wort - ist dennoch eine durchaus treffende Beschreibung der jetzigen Lage. Und zwar unabhängig von der Frage, ob AfD-Mann Ulrich Siegmund es mit Unterstützung einiger Überläufer aus der CDU oder dem BSW in die Magdeburger Staatskanzlei schafft. Niemand, dem das Wohl des Landes wirklich wichtig ist, kann sich das Scheitern des Kanzlers oder eine Marginalisierung der CDU wünschen, wenn es keine demokratische Alternative gibt. Merz hat am Montag ein respektables, nachdenkliches, ja selbstkritisches Statement abgegeben, das immerhin zeigt, dass er die Dimension der jetzigen Krise verstanden hat. Er sprach von der "Krise der Volksparteien", von Kommunikationsdefiziten (...) und dass er versuchen werde, dem "Ernst der Lage persönlich gerecht zu werden". Ob er allerdings noch zusammen mit der SPD über die Kraft verfügt, jene Reformen durchzusetzen, die die seit Jahren stagnierende Wirtschaft so dringend braucht, ist am Ende die entscheidende Frage."/yyzz/DP/nas

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