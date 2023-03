Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Wärmepumpen-Subventionen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Wärmepumpen-Subventionen:

"Was hingegen deutlich zu sehen ist: Heizungstausche werden immer teurer. Denn die Preise von Heizungskomponenten steigen, ebenso wie die Preise für das fertige Heizungsgerät und die Dienste der Installateure. Handwerker machen Angebote, die 50 Prozent und mehr über dem gewöhnlichen Marktpreis liegen. Da hilft es Verbrauchern wenig, wenn der Staat 40 Prozent der Kosten übernimmt. Der Grund: Die Nachfrage ist zu hoch für das Angebot. Heizungshersteller und Installateure kommen mit dem Bauen und Einbauen von Heizungen nicht hinterher. Wenn Hersteller für ihre Geräte und Handwerker für ihren Service horrende Preise verlangen, ist das eine Mischung aus Notwendigkeit, Gewinnabschöpfung und Notwehr. In einen solchen Markt noch mehr Subventionen einzuspeisen ist gefährlich. Die CDU will laut Medienberichten eine Bezuschussung klimafreundlicher Heizungen mit mindestens 50 Prozent der Kosten fördern. Das ist nach bisherigen Erkenntnissen wohl kaum der richtige Weg."/yyzz/DP/ngu