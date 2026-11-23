DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Weltklimakonferenz:

"Eine Hoffnung bleibt, trotz des gescheiterten Gipfels: Der globale Ausbau der erneuerbaren Energien kommt voran - vor allem aufgrund wirtschaftlicher sowie sicherheits- und versorgungspolitischer Argumente. Der Irankrieg und die Störungen rund um die Straße von Hormus haben die Preise für fossile Brennstoffe in die Höhe getrieben und die Risiken von Öl und Gas sichtbar gemacht, was weltweit zu Absetzbewegungen hin zu grünen Energien führt. Inzwischen hat die globale Energiewende eine technologische und wirtschaftliche Eigendynamik entwickelt, die auch von hartleibigen Petrostaaten nicht zurückzudrehen ist."/yyzz/DP/he