Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Wettbewerbsbericht

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Wettbewerbsbericht:

"Der europäische Binnenmarkt wird im kommenden Jahr 40 Jahre alt. Höchste Zeit also, das Werk endlich zu vollenden, wie der EU-Sonderbeauftragte Enrico Letta in seinem neuen Bericht fordert. Denn es bestehen nach wie vor zu viele nationale Hürden - nicht nur in den Bereichen Energie, Telekommunikation und Finanzen. Man muss nur einen europäischen Dienstleister fragen, wie leicht es ist, im Nachbarland zu arbeiten, und wird erfahren, dass der Binnenmarkt in der Praxis oft nur auf dem Papier existiert. Schuld daran ist auch die Kommission, die nicht gegen die Abschottung der Mitgliedstaaten vorgeht. Lettas Weckruf ist also dringend geboten."/yyzz/DP/nas