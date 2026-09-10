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10.09.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Xi Jinpings globaler Strategie
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Xi Jinpings globaler Strategie:
"Gerade in Zentralasien, aber auch im globalen Süden und in Südostasien, wächst der Wunsch, nicht zwischen Washington und Peking wählen zu müssen. Viele Staaten wollen eigene Spielräume, Zugang zu Kapital und Technologie sowie eine Stimme in einer internationalen Ordnung, die nicht länger von den alten Machtzentren im Westen bestimmt wird. Die Stimme Chinas wird dafür immer wichtiger - und auch deshalb wagt sich Xi mit seinen Reisen stärker aus der Deckung. Das geflochtene Netzwerk soll Donald Trump zudem zeigen, dass Xi über Alternativen bei Märkten, Rohstoffen, politischen Beziehungen und technologischen Partnerschaften verfügt - und Konflikten mit den USA deshalb resilienter begegnen kann. Xi wird deshalb Trump selbstbewusst begegnen. Selbst auf fremdem Boden."/yyzz/DP/nas
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