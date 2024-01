Pressestimme: 'Handelsblatt' zum 3. Insolvenzantrag von Galeria Karstadt Kaufhof

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum dritten Insolvenzantrag von Galeria Karstadt Kaufhof:

"Alle Hoffnungen sind davon abhängig, dass tatsächlich ein Investor die Wette auf eine Zukunft des Warenhauses eingeht. Und dass Signa zumindest für einige ihrer Standorte Zugeständnisse bei den Mieten macht. Galeria befindet sich im Dilemma: Gerade die wichtigsten Standorte in Düsseldorf, Köln, Hamburg und Frankfurt sind hochdefizitär - auch wegen der überhöhten Mieten. Ohne Zugeständnisse des Vermieters Signa müsste Galeria diese Häuser aufgeben, um überhaupt eine Chance zu haben, profitabel zu werden. Doch eine bundesweite Warenhauskette, die in diesen wichtigen Städten nicht mehr präsent ist, droht in die Bedeutungslosigkeit zu versinken. Und ein echtes neues Konzept ist in den Häusern bisher auch nicht zu erkennen."/DP/jha