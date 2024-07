Pressestimme: 'Handelsblatt' zum AfD-Parteitag

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum AfD-Parteitag:

"Die AfD scheint inzwischen gelernt zu haben, sich strategisch zu verhalten, um dadurch ihre Erfolgschancen bei den im Herbst anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen zu wahren. (.) Nach der auf dem Parteitag zelebrierten Einigkeit und Harmonie ist der Erfolgsdruck groß. Die Mitglieder dürften erwarten, dass der von Chrupalla formulierte Machtanspruch auch eingelöst wird. "Wir wollen regieren - erst im Osten, dann im Westen, dann im Bund", hatte Chrupalla in Essen erklärt. Höher kann ein Parteichef die Messlatte nicht legen. Aber was, wenn fulminante Wahlergebnisse ausbleiben? Wenn sich Machtoptionen für die AfD in Luft auflöst? Das könnte durchaus zu neuen Konflikten in der Partei führen und alte, überwunden geglaubte Flügelkämpfe könnten wieder aufbrechen. Dann wäre die neue Geschlossenheit der AfD schon wieder Geschichte."/yyzz/DP/nas