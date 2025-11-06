|
06.11.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Bürokratie-Entlastungspaket
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zum Bürokratie-Entlastungspaket
Die Bundesregierung hat am Mittwoch ein umfassendes Paket beschlossen: Acht Gesetzentwürfe sollen sofort umgesetzt werden, 50 weitere Eckpunkte aus den Ressorts bilden die Grundlage für kommende Vorhaben. Etwa 100 Millionen Euro Entlastungen verspricht sich die Regierung von den acht Entwürfen. Kein großer Wurf, aber ein Signal. Insgesamt soll das Paket allerdings deutlich größere Wirkung entfalten: Im Interview mit dem Handelsblatt sagte Wildberger, er rechne insgesamt mit Entlastungen in Milliardenhöhe. "Wenn es am Ende fünf Milliarden werden, bin ich zufrieden." Daran wird er sich messen lassen müssen./yyzz/DP/zb
