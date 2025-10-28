28.10.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Cyberabwehr-Plan von Dobrindt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Cyberabwehr-Plan von Dobrindt:

"Dobrindts Vorstoß, Angreifer-Server auch im Ausland notfalls außer Gefecht zu setzen, ist der richtige Weg. Wer sich verteidigen will, muss handlungsfähig sein, auch jenseits der Landesgrenzen. In einer Welt, in der Cyberkriminalität keine Grenzen kennt, darf auch der Rechtsstaat, will er denn wehrhaft sein, nicht ewig an den eigenen Grenzen stehen bleiben. Doch so pragmatisch diese Strategie erscheinen mag, juristisch ist das Vorhaben heikel. Dobrindt glaubt, es brauche keine Grundgesetzänderung. Das könnte ein Trugschluss sein."/yyzz/DP/he

