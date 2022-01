Pressestimme: 'Handelsblatt' zum deutsch-russischen Verhältnis

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum deutsch-russischen Verhältnis:

"Auch wenn Annalena Baerbock bei ihrem Antrittsbesuch in Moskau einen konzilianten Amtskollegen Sergej Lawrow trifft, bleibt das bilaterale Verhältnis frostiger als zu Zeiten des Kalten Krieges. Denn Deutschland hat seine Sonderrolle in Russland verloren. (...) Kremlchef Wladimir Putin, der die territoriale Integrität der Ukraine offen anzweifelt und Russland wieder als Großmacht etablieren will, verhandelt nicht mehr mit Deutschland oder der EU, sondern nur noch mit der Großmacht USA - und zwar auf Augenhöhe. Deutschland ist abgemeldet - mit allen Folgen. Allein schon aus ökonomischen Gründen ist das keine gute Nachricht."/yyzz/DP/stk