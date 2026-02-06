|
06.02.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Epstein-Skandal
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Epstein-Skandal:
"Wirtschaftlich dürfte der Bank aus den neuen Epstein-Akten kaum weiterer Schaden entstehen, und die Börse ist normalerweise nicht die richtige Instanz, um moralische Schuld zu bewerten. Aber offenbar machen die Investoren bei der Deutschen Bank eine Ausnahme - das ist rational und richtig. Denn die Verstrickung der Bank mit dem Sexualstraftäter zeugt von einer derart abschreckenden Mischung aus Fahrlässigkeit und Skrupellosigkeit, dass sie das Vertrauen in das Institut bis heute erschüttert."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.