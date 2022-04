Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Erfolgsmodell Biontech

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Erfolgsmodell Biontech:

"Im Fall Biontech wird im Prinzip die gesamte deutsche Biotechindustrie auf ein neues Niveau gehievt. Die Marktkapitalisierung der Branche hat sich in den zwei Jahren seit Beginn der Covid-Pandemie fast verdreifacht auf derzeit etwa 62 Milliarden Euro und war zwischenzeitlich noch deutlich höher. Fast zwei Drittel davon entfallen allein auf Biontech. Man könnte insofern fast schon von der Biontech-Industrie sprechen. Der Reingewinn, den die Mainzer nun im ersten Jahr nach Zulassung ihres Impfstoffs erwirtschaftet haben, würde ausreichen, um fast das komplette Risikokapital zurückzuzahlen, das deutsche Biotechfirmen in den letzten drei Jahrzehnten eingesammelt haben. Auch für den Staat hat sich die Biotechbranche dank Biontech auf einen Schlag zum lukrativen Investment gewandelt. Für 2021 wird das Mainzer Unternehmen immerhin rund 4,7 Milliarden Euro an Ertragsteuern überweisen - (.) mehr als genug, um sowohl die bisherigen Covid-Impfstoffkäufe als auch die staatliche Biotechförderung der letzten Jahre zu refinanzieren."/DP/jha