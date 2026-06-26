|
26.06.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Handelsblatt' zum FCAS-Ende
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum FCAS-Ende:
"Heute ist die Aufgabe klar: Landesverteidigung. Für die Großschiffe der Marine heißt das: Sicherung der deutschen Seewege und damit in erster Linie die Abwehr russischer U-Boote. Statt der hochkomplexen F126 soll nun die kleinere Fregatte des Typs 'Meko' angeschafft werden, die der Hersteller TKMS bereits an Ägypten und Südafrika verkauft hat. Salopp gesagt bekommt die Marine jetzt statt einer Mercedes S-Klasse am Sankt-Nimmerleins-Tag einen soliden VW Golf vom Hof mit einer Extraausstattung zur U-Boot-Jagd. Und das mindestens um ein Drittel günstiger - wenn TKMS die Versprechungen halten kann. Das Downsizing von Fregatten, Flugzeugen und Panzern ist richtig, die Uhr von Prestigeprojekten aus Friedenszeiten läuft ab."/yyzz/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.