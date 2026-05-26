|
26.05.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Irankrieg/Donald Trump
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Irankrieg/Donald Trump:
"Was könnte der Präsident vorweisen, um diesen Krieg als Erfolg zu verbuchen? Die Widerstandskraft des Regimes in Teheran ist ungebrochen. Die Nachfolger des getöteten Religionsführers erscheinen (.) noch radikaler und entschlossener - sowohl nach innen wie auch nach außen. Das angereicherte Uran liegt fest in der Kontrolle des Regimes. Obendrein lieferte der Präsident den Mullahs eine Waffe frei Haus (.): die Blockademacht über die Straße von Hormus und damit die Möglichkeit, die gesamte Weltwirtschaft in Geiselhaft zu nehmen. (.) In seiner Verzweiflung flüchtet Trump sich einmal mehr in martialische Drohungen. Die "ganze iranische Zivilisation zerstören", das "Land in die Steinzeit zurückbomben" - all das ist verräterisch. Es ist nichts anderes als der Ausdruck eines Autoritätsverlusts der westlichen Führungsmacht - und das in nur wenigen Wochen."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.