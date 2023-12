Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Paradigmenwechsel in der Zinspolitik

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Paradigmenwechsel in der Zinspolitik:

Es ist eine handfeste Überraschung. Auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr leitete die mächtigste Notenbank der Welt einen Paradigmenwechsel ein. Zumindest indirekt hat Jerome Powell, der Chef der US-Zentralbank Fed, den Kampf gegen die Inflation für beendet erklärt und den Weg für die von den Märkten erhofften Zinssenkungen im kommenden Jahr frei gemacht. Der abrupte Schwenk der Fed setzt auch die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck, ihre Sätze schneller zu senken, als es den Verfechtern einer strikten Geldpolitik lieb sein dürfte. Zwar zeigte EZB-Chefin Christine Lagarde sich am Donnerstag nach der Ratssitzung zögerlicher als ihr amerikanischer Amtskollege, aber auch in Europa stehen die Zeichen auf Zinswende. Zumal die EZB ihre hauseigenen Inflationsprognosen gesenkt hat und jetzt davon ausgeht, dass sich die Teuerung 2024 ihrem Stabilitätsziel von zwei Prozent deutlich annähert./yyzz/DP/mis