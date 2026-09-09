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09.09.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Pisa-Test
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Pisa-Test:
"Die schlechten Befunde beim Pisa-Test sollten ein Weckruf sein, am konkreten Schulalltag etwas zu ändern. Viertklässler können nicht richtig lesen. Grundschüler sind in Mathematik und Bio nur mittelmäßig. Neuntklässler versagen in Naturwissenschaften. Das ist alles seit Jahren sattsam bekannt. Doch Bund und Länder bleiben in der Bildungspolitik seltsam kraftlos. Es fehlt ein wirklicher Ruck zur Bewältigung der Krise."/yyzz/DP/stw
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