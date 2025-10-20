20.10.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Risiko einer neuen Finanzkrise

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Risiko einer neuen Finanzkrise:

"Sind die immer häufigeren Erschütterungen an den Märkten Vorboten für eine Finanzkrise? Zumindest lässt sich mit einiger Sicherheit sagen, dass die Risiken seit dem großen Kollaps 2008 nicht mehr so groß waren, und viele dieser Risiken haben mit der Wirtschaftspolitik von Donald Trump zu tun. Der US-Präsident befeuert die Risikofreude an den Märkten, während er gleichzeitig das Vertrauen in die Institutionen und Mechanismen untergräbt, die diese Lust am Risiko im Zaum halten könnten. Trump sieht seine Politik als Befreiung der Marktkräfte, die durch die harte Regulierung nach der letzten Finanzkrise zu stark gebremst wurden. Damit mögen der US-Präsident und seine Anhänger zumindest teilweise recht haben. Aber die Gefahr ist real, dass seine Deregulierungsagenda zu weit geht, vor allem, weil sie zu einem Zeitpunkt kommt, an dem das globale Finanzsystem ohnehin an einem kritischen Punkt steht."/yyzz/DP/he

