Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Rücktritt von Verteidigungsministerin Lambrecht

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zum Rücktritt von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht:

"Bei Lambrecht war vor allem eines ausschlaggebend für ihren Rücktritt: Sie hatte vom Militär keine Ahnung und fand nie einen Zugang zu den Soldatinnen und Soldaten. Im Ukrainekrieg mit all seinen Verwerfungen wirkte sie wie eine Getriebene. Der Rücktritt war überfällig. Auch wenn Lambrecht geht - die Probleme bleiben. Sie oder er muss die von Kanzler Scholz ausgerufene "Zeitenwende" mit Leben füllen, die Bundeswehr reformieren und vor allem: das Vertrauen wieder aufbauen. Was braucht es dafür? Wer auch immer an die Spitze der Bundeswehr tritt, sollte sich zuerst einmal eine eigene Meinung zutrauen. "Owd - Olaf will das", mit diesem Kürzel regierte Scholz einst als Bürgermeister in Hamburg und wohl auch im Kanzleramt. Absprachen zwischen Verteidigungsressort und Kanzleramt müssen sein. Doch das Kürzel "Owd" sollte der Vergangenheit angehören."/kkü/DP/men