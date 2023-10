Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Schicksal der deutschen Autoindustrie

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Schicksal der deutschen Autoindustrie:

"Das Schicksal der deutschen Autokonzerne, die lange Jahrzehnte in der besten aller möglichen Welten zu leben schienen, hängt entscheidend davon ab, dass sie in allen drei Schlüsselmärkten stark sind: in Europa, in China und in den USA. Nur dann können sie als globale Player überleben. Nicht umsonst spricht die Weltwirtschaft von einer Triade. Und: In den USA lässt sich für die Deutschen zumindest schneller nacharbeiten als in Südostasien, das fest in japanischer und koreanischer Hand ist. Also: Go West!"