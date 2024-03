Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Wahlergebnis in Russland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Wahlergebnis in Russland:

"Das Wahlergebnis von 87 Prozent soll sagen: Russland und Putin, das ist eine

untrennbare Einheit, ein Bund für die Ewigkeit. Die Erzählung von der russischen Demokratie ist auf Groschenroman-Niveau angekommen. Je mehr Störfaktoren ausgeschaltet werden, desto lächerlicher wirkt diese schwülstige Erzählung. Desto mehr wird deutlich, wie viel Angst Putin davor hat, auch nur einen Hauch von Schwäche zu zeigen.

Es ist ja noch nicht einmal so, als wäre eine Mehrheit der Russen gegen Putin. Im Gegenteil. Viele Menschen glauben das Schauermärchen vom drohenden Westen, der Russland in die Ecke drängen will - so absurd diese Behauptung auch ist angesichts der Milliarden, die in westlichen Verteidigungshaushalten fehlen und in Gaspipelines unter der Ostsee investiert wurden."