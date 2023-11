Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Wahlsieg von Wilders in den Niederlanden

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt' zum Wahlsieg von Wilders in den Niederlanden:

"Eines zeigt die Wahl ganz sicher: In gefühlten oder tatsächlichen Extremsituationen können Extremisten selbst in stabilen Demokratien mehrheitsfähig werden. Die deutsche Politik wäre gut beraten, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Auch in Deutschland sympathisieren etwa 20 Prozent der Wähler mit der AfD, mit einer Partei, zu deren Galionsfiguren der Extremist Björn Höcke zählt. Denn auch in Deutschland wähnen sich die Bürger in einer Extremsituation - vor allem Kaufkraftverluste durch die Inflation und die Auswirkungen der Migrationskrise treibt die Wähler um. (.) Dagegen hilft nur eine Politik, die echte Lösungen anbietet. Das gilt vor allem für die Migration. (.) Die Ampel muss dem EU-Asylkompromiss, der nach jahrelangen Diskussionen in greifbarer Nähe liegt, zum Erfolg verhelfen. Sonst könnten die Europawahlen im kommenden Mai auch in Deutschland ein politisches Beben auslösen."/yyzz/DP/he