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17.07.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Wirtschaftsstandort und zur Hitze
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zum Wirtschaftsstandort und zur Hitze:
"Mehr als sechs Milliarden Euro Hitzekosten für die deutsche Wirtschaft. Das ist keine Prognose für 2050, sondern die Rechnung für die letzten zwei Juniwochen in diesem Jahr. Deutschland diskutiert aktuell vor allem über Bürokratieabbau und China-Zölle. Zu Recht. Währenddessen führt die Hitze uns aber live vor, was sie kostet. Ab 35 Grad nähern sich die Schäden der Milliardengrenze - pro Tag. Die Debatte um den Standort ist lückenhaft, solange sie den Hitzefaktor ausklammert, der schon heute nachweislich Milliarden kostet und jedes Jahr teurer wird."/yyzz/DP/men
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