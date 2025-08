Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Zinsentscheid in den USA

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Zinsentscheid in den USA:

"Es ist ein Glücksfall, dass mit Powell und der Fed die Vernunft auch in einem von Trump geprägten Amerika noch eine Chance hat. Aber die politische Verschiebung ist nicht zu übersehen und sollte auch für andere Länder eine Warnung sein: Ein Teil der Konservativen hat sich zu Populisten gewandelt oder wenigstens zu opportunistischen Anhängern von Trump. Der Teil, der das nicht mitmachen will, findet im Zwei-Parteien-System der USA keine politische Heimat mehr. Und man darf nicht vergessen: Wenn ein Land seine Konservativen verliert, droht es auch seine Seele zu verlieren - den Anschluss an Traditionen und Selbstverständlichkeiten, die es zusammenhalten. Für die USA und darüber hinaus hat es eine große Bedeutung, ob die Fed als Institution unabhängig bleibt. Geld- und Finanzpolitik hängen eng zusammen. Der schlimmste Fall wäre, dass beide ihre Glaubwürdigkeit verlieren."/DP/jha