17.03.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Autoindustrie

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zur Autoindustrie:

"Die mangelnde Innovationsfähigkeit der deutschen Autoindustrie mündet darin, dass Hersteller wie Volkswagen und Audi sich in China ganze Plattformen von chinesischen Herstellern bereitstellen lassen, um darauf wettbewerbsfähige Elektroautos zu bauen. Bei der Software lässt sich Volkswagen vom US-Hersteller Rivian aushelfen. Wenn die Autobosse die miesen Standortbedingungen in Deutschland und die hohen Arbeitskosten anprangern, dann verschweigen sie gleichzeitig ihr eigenes Scheitern daran, innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Sie haben Trends wie die Batteriezellenproduktion verpasst, dilettantische Versuche in der Softwareentwicklung unternommen (siehe Cariad bei Volkswagen) oder den Markt vollkommen falsch eingeschätzt und statt günstiger Elektroautos völlig überteuerte elektrische Sport- oder Nobelkarossen entwickelt, die von der gut betuchten Kundschaft auf der ganzen Welt bislang verschmäht werden."/yyzz/DP/men

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