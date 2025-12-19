19.12.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Handelsblatt' zur chinesischen E-Commerce-Konkurrenz

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur chinesischen E-Commerce-Konkurrenz:

"Temu, Shein oder Tiktok inszenieren eine völlig neue Art des Shoppings, bei der Erlebnis und Spaß im Vordergrund stehen. In einer übersättigten Gesellschaft mit vollen Schränken treffen sie damit genau den richtigen Nerv. Mit Gewinnspielen oder unterhaltsamen Videos animieren sie selbst Kunden zum Kauf, die eigentlich gar nichts brauchen. Dank ausgeklügelter Analysetools und einer digitalisierten Lieferkette bringen sie Produkte zu aktuellen Trends auf den Markt, noch bevor die deutsche Konkurrenz diese überhaupt erkennt. Mit ihrer technischen Expertise werden sie vermutlich auch beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine Vorreiterrolle einnehmen und ihre Kunden noch gezielter ansprechen können. Für die etablierten Händler bedeutet das: Selbst wenn die EU eine Paketgebühr von drei Euro pro Sendung einführt und die Zollfreigrenze von 150 Euro fällt, wird der Erfolg der chinesischen Anbieter kaum zu stoppen sein."/yyzz/DP/stw

