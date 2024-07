Pressestimme: 'Handelsblatt' zur EM und zur Wirkung Deutschlands

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur EM und zur Wirkung Deutschlands:

"Es gab ja vor dieser EM Träume, das Sommermärchen von 2006 zu wiederholen. Die Euphorie, die gute Stimmung, die Bewunderung des Auslands für dieses gut funktionierende Land, was wiederum auf den Standort zurückwirkte. Doch davon ist bisher wenig zu spüren - und das liegt nicht am schlechten Wetter (.). Die Bahn und ihr Vorstand machen das Land international zum Gespött. Von der "New York Times" bis zur spanischen Presse witzeln die Berichterstatter über den Zustand dieses Unternehmens. Derweil belustigen sich Engländer, die infrastrukturtechnisch wirklich nicht verwöhnt sind, über das Nichtfunktionieren der kompletten Logistik an ihren Spielorten. Hinzu kommen Beschwerden über Funklöcher, die Analogfixierung vieler Unternehmen, teure oder gar keine Dienstleistungen. (.) Vielleicht sollte es ein Weckruf für diese Regierung sein, sich doch noch mal mit den Problemen des Standorts, seiner Infrastruktur und seiner Digitalisierung zu beschäftigen."/DP/jha