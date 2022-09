Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Energiepolitik der Bundesregierung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Energiepolitik der Bundesregierung:

"Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erweckt den Eindruck, als sei bereits das Wesentliche auf den Weg gebracht worden, um den kommenden Winter und auch die kommenden Jahre einigermaßen unbeschadet zu überstehen. Aber das ist ein gefährlicher Trugschluss. Die Gefahr einer Deindustrialisierung ist real. Gerade der industrielle Kern aber ist der Ausgangspunkt vieler Wertschöpfungsketten, die für den Aufbau einer auf erneuerbaren Energien beruhenden Energieversorgungsstruktur unerlässlich sind. So löblich die Initiativen des Staates zur Unterstützung der Industrie auch sind, so hilflos sind sie zugleich: Man kann die Knappheit an Strom und Gas nicht dauerhaft wegsubventionieren. Es gibt nur eine Möglichkeit, der Gefahr entgegenzuwirken: Das Angebot an Strom und Gas muss massiv ausgeweitet werden."/kkü/DP/jha