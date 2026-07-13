13.07.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Iran-Politik von US-Präsident Trump

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Iran-Politik von US-Präsident Trump:

"Trumps fatal falsche Einschätzungen haben Folgen: Das iranische Regime hat trotz unzähliger Luftangriffe nicht kapituliert, es ist trotz der Tötung seiner Führungsspitze nicht kollabiert, auch die US-Marineblockade der Straße von Hormus und weitere Sanktionen haben es nicht in die Knie gezwungen. Der Massenaufstand? Davon redet Trump mittlerweile gar nicht mehr. Und die Planer des Kriegs scheinen nicht einmal damit gerechnet zu haben, dass der Iran die Straße von Hormus sperren könnte. (...) Egal, wie man es dreht und wendet: Trump hat den Iranern ein strategisches Druckmittel verschafft. Sie werden deshalb weiter auf der Kontrolle der Meerenge bestehen. Er kann sie noch so unflätig beschimpfen, ihnen mit noch so vielen Bomben drohen, er wird damit nichts erreichen. Stattdessen riskiert er, dass seine Position mit jedem Angriff schwächer wird."/yyzz/DP/he

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